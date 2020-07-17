Sinanpaşa Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Kovid-19 vakalarının yapılan filyasyon ve diğer çalışmalara rağmen artış göstermesi nedeniyle Serban beldesi karantina altına alınmıştır." ifadesi yer aldı.
Afyonkarahisar'da bir belde karantinaya alındı
17.07.2020 - 10:52 | Son Güncelleme: 17.07.2020 - 10:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Serban beldesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Etiketler : Afyonkarahisar',
718665 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/718665.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER