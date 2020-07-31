AFAD verilerine göre, bugün saat 08.33’de merkez üssü Malatya’nın Hekimhan ilçesi olan 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre ölen ve yaralanan olmadı.
Hekimhan bayram sabahına depremle uyandı
31.07.2020 - 10:10 | Son Güncelleme: 31.07.2020 - 10:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya’nın Hekimhan ilçesinde sabah 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : hekimhan,deprem,
721859 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/721859.aspx
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