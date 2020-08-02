Genç kızın görüntüleri toplumda infiale yol açtı. Harekete geçen Gaziantep Valiliği, video ile ilgili suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Cumhuriyet Savcısı, Büşra O. hakkında ‘ibadethane ve mezarlara zarar verme' suçundan işlem başlattı.
Caminin içine ayakkabıyla girdi
02.08.2020 - 02:51 | Son Güncelleme: 02.08.2020 - 02:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep'te ikamet eden Büşra O, camiye ayakkabılarıyla girdi. Bu anları ise videoya alıp sosyal medya uygulaması olan Tiktok’ta paylaştı.
Etiketler : gaziantep cami,tiktok,
722160 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/722160.aspx
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