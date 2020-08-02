Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genç kızın görüntüleri toplumda infiale yol açtı. Harekete geçen Gaziantep Valiliği, video ile ilgili suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Cumhuriyet Savcısı, Büşra O. hakkında ‘ibadethane ve mezarlara zarar verme' suçundan işlem başlattı.