Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeşme'de arife günü başlayan bayram yoğunluğu, bayramın ikinci gününden itibaren zirveye ulaştı. Bayramın birinci gününü aileleriyle bayramlaşma ve kurban kesimi telaşıyla geçiren çok sayıda tatilci, bayramın ikinci gününden itibaren turizmin gözde ilçesi Çeşme'ye geldi. Çeşme'nin otoban girişleri ve eski İzmir yolundaki girişinde kilometrelerce kuyruk oluştu. Bayram öncesi hafta sonlarında 650 bine ulaşan nüfus yoğunluğunun, bayramın ikinci gününden itibaren 1 milyonu aştığı öğrenildi.

Ilıca Plajı yolu tıkandı

Çeşme ve Alaçatı yollarında yoğun araç trafiği yaşanırken, havanın da sıcak olması nedeniyle plajlar da doldu taştı. Çok sayıda tatilcinin akın ettiği mavi bayraklı Ilıca Halk Plajı'na giden yollarda trafik sıkışıklığı yaşanırken, trafik sık sık durma noktasına geldi.

Aşırı yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe ihlal edildi

Ilıca Plajı'nın yanındaki orman kampı tamamen dolarken, tatilcilerin akın akın geldiği Ilıca Halk Plajı'ndaki sosyal mesafe locaları tamamen doldu. Plajdaki aşırı yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiği de görüldü. Sıcaktan bunalan tatilcilerin serinlemek denize girmeleri sırasında da deniz içindeki aşırı yoğunluk dikkat çekti.