Şuhut ilçe merkezinde hava sıcaklığı dün 42 derece olarak ölçüldü. Termometrelerin adeta alarm verdiği ilçede vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı cadde ve sokakların ise asfalt yolları eridi. Asfaltın eridiği yerlerde sürücülerin temkinli davranarak dikkatli geçtikleri görüldü.
Sıcaklık 42 dereceye çıktı, asfalt eridi
09.08.2020 - 16:33 | Son Güncelleme: 09.08.2020 - 16:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde hava sıcaklığının 40 derecenin üstüne çıktı. Vatandaşlara zor anlar yaşatan sıcak hava ilçenin bazı yerlerinde asfalt eridi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Afyonkarahisar,hava sıcaklığı,asfalt erimesi,
723848 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/723848.aspx
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