Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Burdur merkez istikametinden Büğdüz köyüne gitmekte olan Halil Acar'ın (53) kullandığı traktör, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole devrildi. Kazası sonrası sürücü ile traktördeki Tülay Acar (48), Canan Acar (26) ve Musa Berk Acar (7) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 ekipleri kaza yerindeki ilk müdahale sonrası tedavi için ambulansla hastaneye kaldırıldı.