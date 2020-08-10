Iğdır 5. Hudut Alay Komutanlığına bağlı ekipler Türkiye-Ermenistan sınırı Aşağı Çiftlik köyü yakınlarında kaza yaptı. Yaşanan kazada yol kenarına devrilen araçta bulunan 6 asker hafif şekilde yaralandı. Yaralı askerler Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.