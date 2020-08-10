Iğdır 5. Hudut Alay Komutanlığına bağlı ekipler Türkiye-Ermenistan sınırı Aşağı Çiftlik köyü yakınlarında kaza yaptı. Yaşanan kazada yol kenarına devrilen araçta bulunan 6 asker hafif şekilde yaralandı. Yaralı askerler Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Iğdır'da askeri araç devrildi: 6 yaralı
10.08.2020 - 10:12 | Son Güncelleme: 10.08.2020 - 10:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Iğdır'da devriye gezen askeri aracın devrilmesi sonucu 6 asker hafif şekilde yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Iğdır,askeri araç,
723994 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/723994.aspx
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