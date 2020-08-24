Yangın, Tekebaşı Mahallesi’nde bulunan seralara yakın bulanan sazlık alanda çıktı. Olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 4 itfaiye, 1 kepçe müdahale etti. Yangına müdahale eden kepçe, arazinin bataklık olmasından kaynaklı yerinden çıkamadı. Kepçe olay yerindeki itfaiye aracıyla çıkarıldı.
Yangın 3 saat sonra daha fazla büyümeden itfaiye ekipleri tarafından seralara yetişmeden kontrol altına alındı.
Kamışlık alandaki yangın korkuttu
24.08.2020 - 00:18 | Son Güncelleme: 24.08.2020 - 00:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay’ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Yangın, Tekebaşı Mahallesi’nde bulunan seralara yakın bulanan sazlık alanda çıktı. Olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 4 itfaiye, 1 kepçe müdahale etti. Yangına müdahale eden kepçe, arazinin bataklık olmasından kaynaklı yerinden çıkamadı. Kepçe olay yerindeki itfaiye aracıyla çıkarıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Hatay,
726808 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/726808.aspx
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