Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 50 evde karantina uygulaması başlatıldı.
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 50 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Adıyaman,koronavirüs,karantina,