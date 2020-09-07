Karacasu Ferhuş Mahallesi’nde bulunan bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polisin de TOMA ile destek verdiği söndürme çalışmaları sürüyor.
Kahramanmaraş’ta fabrika yangını
07.09.2020 - 02:01 | Son Güncelleme: 07.09.2020 - 02:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.
Etiketler : Kahramanmaraş,yangın,haberler,
730074 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/730074.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER