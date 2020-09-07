Çınar'a bağlı 250 nüfuslu Köksalan Köyü'nde 17 kişide korona virüs tespit edildi. Köy, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınırken, giriş çıkışlara da kapatıldı. Filyasyon ekipleri köyde tarama başlatırken,vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından karşılanacağı öğrenildi.
Diyarbakır'da bir köy karantinaya alındı
07.09.2020 - 16:15 | Son Güncelleme: 07.09.2020 - 16:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı 250 nüfuslu bir köy, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Diyarbakır,Köksalan,karantina,koronavirüs,
730198 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/730198.aspx
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