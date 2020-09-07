Çınar'a bağlı 250 nüfuslu Köksalan Köyü'nde 17 kişide korona virüs tespit edildi. Köy, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınırken, giriş çıkışlara da kapatıldı. Filyasyon ekipleri köyde tarama başlatırken,vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından karşılanacağı öğrenildi.