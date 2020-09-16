AFAD Malatya Pütürge'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin saati 23.57 olarak belirtilirken derinliği 7 km olarak açıklandı.
Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
16.09.2020 - 01:31 | Son Güncelleme: 16.09.2020 - 01:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.
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732148 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/732148.aspx
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