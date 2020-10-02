Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korona virüs salgını Fransa’da etkisini arttırmaya devam ederken, bölgesel kısıtlamalar uygulanmaya başladı. Hükümet, artan vakaların ardından bazı bölgelerde bar ve restoranları tamamen kapatırken, bazı bölgelerde ise saat kısıtlaması getirdi. Hükümetin aldığı kararlara tepki gösteren bar ve restoran sahipleri, ünlü Fransız Şef Philippe Etchebest’in çağrısı ile Paris, Marsilya ve Bordo’da eylem yaptı. Sokaklara dökülen işletme sahipleri, ellerinde tencere ve tavalar ile karara tepki gösterdi. Bazı bölgelerde ise eylemciler, sokaklara tencere, tabak ve yazar kasa fırlattılar.

Hükümet, 24 Eylül’de Paris ve birçok büyükşehri "gelişmiş alarm bölgesi" olarak sınıflandırmıştı. Söz konusu şehirlerde barlar yerel saatle 22.00’de kapatılırken, maksimum alarm bölgesi olan Marsilya ve Guadeloupe'de ise barlar ve restoranlar tamamen kapatıldı. Geçtiğimiz günlerde işletme sahipleri Marsilya’da yasağın kaldırılması için mahkemeye başvururken, hakim yasağın kaldırılmasını uygun bulmadı.

Fransa’da toplam vaka sayısı 577 bin 505’e, toplam can kaybı ise 32 bin 19’a yükseldi.