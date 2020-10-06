Kaza, ilçeye bağlı Saraycık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık bahçesine hayvan gübresi taşıyan Hasan G. idaresindeki traktör kontrolden çıktı. Traktörden atlayan sürücü yara almadan kurtulurken, traktör ise fındık bahçesine yuvarlandı.
Kazada traktörde maddi hasar meydana geldi.
Devrilen traktörden atladı, yara almadan kurtuldu
06.10.2020 - 14:17 | Son Güncelleme: 06.10.2020 - 14:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ordu’nun Ünye ilçesinde kontrolden çıkan gübre yüklü traktör bahçeye yuvarlandı. Traktörden atlayan sürücü yara almadan kurtuldu.
Kaza, ilçeye bağlı Saraycık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık bahçesine hayvan gübresi taşıyan Hasan G. idaresindeki traktör kontrolden çıktı. Traktörden atlayan sürücü yara almadan kurtulurken, traktör ise fındık bahçesine yuvarlandı.
Etiketler : Ordu,
736959 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/736959.aspx
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