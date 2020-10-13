Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının İstanbul’da sağanak yağış başladı. Bir anda bastıran yağmur nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Kimi vatandaşlar şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalışırken o anlar ise kameralara yansıdı.
İstanbul'da sağanak yağış başladı
13.10.2020 - 17:24 | Son Güncelleme: 13.10.2020 - 17:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının İstanbul’da sağanak yağış başladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : İstanbul,sağanak yağış,meteoroloji,
738648 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/738648.aspx
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