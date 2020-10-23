Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat:13.36 sıralarında merkez üstü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.
Deprem kent merkezinde de hissedildi.
Elazığ’da 3.5 büyüklüğünde deprem
23.10.2020 - 14:01 | Son Güncelleme: 23.10.2020 - 14:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ’da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat:13.36 sıralarında merkez üstü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : elazığ,
741136 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/741136.aspx
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