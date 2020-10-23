Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat:13.36 sıralarında merkez üstü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

Deprem kent merkezinde de hissedildi.