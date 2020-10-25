Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Bekilli ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Üst Çavuş Adnan A., ceviz toplamak için evinin bahçesindeki ceviz ağacına çıktı. Ağaçta bulunan elektrik tellerine dokunması ile akıma kapılarak ağaçtan düşen astsubay için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaralanan astsubayı ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Adnan A.'nın sevk edildiği Antalya Akdeniz Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde tedavisine devam edildiği öğrenildi.