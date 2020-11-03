Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Raufbey Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 3 bloktan oluşan bir sitede, 10 pozitif vaka ve 47 temaslı kişi tespit edildiği, sitenin 3 bloğunun da karantinaya alındığı, siteye giriş ve çıkışların da sınırlandırıldığı bildirildi.