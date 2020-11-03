Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Raufbey Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 3 bloktan oluşan bir sitede, 10 pozitif vaka ve 47 temaslı kişi tespit edildiği, sitenin 3 bloğunun da karantinaya alındığı, siteye giriş ve çıkışların da sınırlandırıldığı bildirildi.
Osmaniye'de bir site karantinaya alındı
03.11.2020 - 16:55 | Son Güncelleme: 03.11.2020 - 16:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Osmaniye'de bir sitede, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Osmaniye,
743867 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/743867.aspx
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