Düziçi Kaymakamlığının yazılı açıklamasında, Ellek Beldesi Soylar Mahallesi'nin karantinaya alındığı, bölgeye giriş ve çıkışların sınırlandırıldığı kaydedildi.
Düziçi'nde bir mahalleye karantina sınırlaması
04.11.2020 - 10:59 | Son Güncelleme: 04.11.2020 - 11:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bir mahalleye giriş ve çıkışlar, koronavirüs vakasına rastlanılmasından dolayı ikinci bir emre kadar sınırlandırıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : osmaniye,düziçi,karantina,
744042 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/744042.aspx
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