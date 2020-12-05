Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği 30.11.2020 tarihli genelgeyle sokağa çıkma sınırlamasının kapsamı genişletildi. Sokaklar, hafta içi sadece 21.00-05.00 saatlerinde; hafta sonu cuma akşamı saat 21.00'den pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz yasaklandı. Türkiye, bu ilk tedbire dün akşam itibarıyla uydu. Ayrıca daha önce hafta sonu +65 yaş sadece 10.00-13.00, 20 yaş altı da 13.00-16.00 saatlerinde dışarı çıkabiliyorken bu yasak hafta içine de yayıldı. İşte 56 saat sürecek kesintisiz sınırlama, şunları kapsıyor:

¥ Hafta sonu market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçiler, 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Ayrıca aynı saatlerde online sipariş firmaları da paket servis yapabilecek.

¥ +65 ya da 20 yaş altı değilseniz, yürüme mesafesindeki fırına gidilebileceksiniz. Fırınlar ise o gün yalnızca sadece market ve bakkallara ekmek dağıtabilecek.

¥ Şehirler arası yolculuk yapmak mecburiyetindeyseniz, hastaneden taburcu edilmişseniz, doktor raporuyla sevk/randevu/kontroldekiler, birinci derece yakını ölenler, cenaze nakil işlemine refakat edecekler (en fazla dört kişi) izin belgesiyle çıkabilecek.

¥ Son beş gündür bir şehirdeyseniz, eve geri dönmeniz gerekiyorsa yolculuk bileti, araç plaka veya seyahati gösterir belge göstermek şartıyla gidebilirsiniz.

¥ Askerliğini bitenler, özel/kamudan davet yazısı olanlar, cezaevinden salıverilenler, evinin önündeki sokak hayvanlarını besleyecek olanlar dışarı çıkabilecek.

¥ Lokanta ve restoranlar, 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis yapabilecek.

¥ Kuryeler (kargo dâhil), taşımacılık, depolamada görevliler istisna sayılacak.

GÜVENMESEM YAPTIRMAM

Bu arada, aşı tartışmalarını değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Aralık'ta yapılacak Covid-19 aşısına ilişkin, metoda odaklanılması gerektiğini vurguladı. Koca yaptığı açıklamada şunları söyledi: Çin, Alman, İngiliz, Amerikan aşısı. Böyle ele alamayız. Önemli olan, hangi yöntemle üretildiği. Çünkü yöntem, aşının güvenilirliğini birinci dereceden etkiler. Aşılar yıllardır böyle üretilir. Bu, en eski yöntem. Uzun vadede test edilmiştir. Bir yan tesiri yoktur. Bilim Kurulunda vardığımız sonuç; mecburiyet olmasın; ama vatandaşımızı ikna edelim. Hangi yöntemin daha iyi olduğunu ve aşının menşeine değil de yöntemine odaklanılması gerektiğini anlatacağız. Tüm onaylar alındıktan sonra ben bir hastanede kamuoyunun huzurunda aşıyı yaptıracağım. Ardından da sağlık çalışanlarımız yaptıracak.

SINIRLAMA KAN BAĞIŞINI KAPSAMIYOR

Hafta sonu alınan sokağa çıkma sınırlamasından kan bağışçıları muaf tutuldu. Kızılay’ın sitesinden randevu oluşturan vatandaşlar, bağış için Kızılay Kan Bağış Merkezlerine gidebilecek. Aylardır ihtiyaç sahiplerine yardımların yanı sıra kan ve immün plazma bağışı alarak hastaların şifa bulmasını sağlayan Türk Kızılay’ın millî kan stokları, pandeminin yeniden yükselişe geçmesi ve kış şartlarının zorlamasıyla düşüşe girdi. Hastanelerde acil kan ile yoğun bakımlarda immün plazma bağışı bekleyen hastaların sıkıntı yaşamaması için kan ve plazma bağışçıları, sokağa çıkma sınırlamasına tabi değil. İSTANBUL İHA