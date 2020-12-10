Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Arpaçay Polatköy, karantinaya alınmış olup, köye giriş-çıkışlar durdurulmuştur” denildi.
Polatköy karantinaya alındı
10.12.2020 - 11:10 | Son Güncelleme: 10.12.2020 - 11:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kars’ta korona virüsle mücadele kapsamında Polatköy karantinaya alındı. Karantinaya alınan Polatköy’e giriş çıkışlar yasaklandı.
Etiketler : Polatköy,
752236 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/752236.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER