Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Arpaçay Polatköy, karantinaya alınmış olup, köye giriş-çıkışlar durdurulmuştur” denildi.