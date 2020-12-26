Alihan Otu (22) idaresindeki plakasız motosiklet, Altınkum Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda devrildi. Ağır yaralanan Otu, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otu, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.