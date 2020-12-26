Alihan Otu (22) idaresindeki plakasız motosiklet, Altınkum Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda devrildi. Ağır yaralanan Otu, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otu, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
26.12.2020 - 04:50 | Son Güncelleme: 26.12.2020 - 04:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Etiketler : didim,didim kaza,trafik kazası,
755528 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/755528.aspx
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