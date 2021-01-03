Subaşı Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Kavgada Vedat İ. (48), Velişah İ. (18) ve Ali Rıza A. (53) yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Manisa'da sopalı ve bıçaklı kavga! Çok sayıda ambulans sevk edildi
03.01.2021 - 01:27 | Son Güncelleme: 03.01.2021 - 01:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bıçaklı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.
Etiketler : manisa,manisa kavga,
757200 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/757200.aspx
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