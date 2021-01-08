Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 21.00'de başlayacak. Kısıtlama öncesi İstanbul'un birçok noktasında trafik yoğunluğu oluştu. Trafik yoğunluğunun yüzde 65'e kadar yükseldiği gözlendi.
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul’da trafik yoğunluğu
08.01.2021 - 19:40 | Son Güncelleme: 08.01.2021 - 19:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu.
Kaynak: İHA
Etiketler : İstanbul’da trafik yoğunluğu,
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