Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 21.00'de başlayacak. Kısıtlama öncesi İstanbul'un birçok noktasında trafik yoğunluğu oluştu. Trafik yoğunluğunun yüzde 65'e kadar yükseldiği gözlendi.