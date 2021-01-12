Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden günler öncesinden yapılan uyarıların ardından İstanbul gece gök gürültülü sağanak yağışa teslim oldu. Bu gece de sağanak yağış yerini şimşeklere bıraktı. İstanbul'un her yerinde etkili olan şimşekler özellikle Arnavutköy'de etkili oldu.
Arnavutköy'de şimşekler geceyi aydınlattı
12.01.2021 - 01:49 | Son Güncelleme: 12.01.2021 - 01:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Arnavutköy'de gece saatlerinde etkili olan şimşekler adeta geceyi aydınlattı.
Etiketler : arnavutköy,arnavutköy yağmur,
759273 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/759273.aspx
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