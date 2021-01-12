Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre deprem, saat 09.30'da ve 7,24 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem
12.01.2021 - 09:41 | Son Güncelleme: 12.01.2021 - 09:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: AA
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759332 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/759332.aspx
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