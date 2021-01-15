Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, soğuk hava şartlarında, karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı trafik kazalarının ve trafik kazalarından kaynaklı ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi maksadıyla “Kış Lastiği Denetimi” faaliyeti icra edildi. Jandarma Trafik Timlerinin Kış Lastiği denetimi sonucunda; bin 93 araç kontrol edilirken, 46 araca 23 bin 846 TL idari para cezası uygulandı ve 18 araç trafikten men edildi.

(HT-MŞ)