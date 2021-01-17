Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bölgede etkili olan kar yağışı sebebiyle otoyolun İstanbul istikameti Gölyaka gişeleri mevkiinde, aralarında tır ve otomobillerin bulunduğu 16 araç zincirleme kaza yaptı. Kaza sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Yaralanan 8 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Araçların yolu tıkaması sonucu İstanbul yönünde ulaşım durdu. Otoyolda araç kuyrukları oluşurken sürücüler yolun açılmasını bekliyor. Karayolları ve polis ekipleri, yolu trafiğe açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.