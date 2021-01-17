Bölgede etkili olan kar yağışı sebebiyle otoyolun İstanbul istikameti Gölyaka gişeleri mevkiinde, aralarında tır ve otomobillerin bulunduğu 16 araç zincirleme kaza yaptı. Kaza sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Yaralanan 8 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Araçların yolu tıkaması sonucu İstanbul yönünde ulaşım durdu. Otoyolda araç kuyrukları oluşurken sürücüler yolun açılmasını bekliyor. Karayolları ve polis ekipleri, yolu trafiğe açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
16 araç çarpıştı: 8 yaralı
17.01.2021 - 18:04 | Son Güncelleme: 17.01.2021 - 18:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde zincirleme trafik kazası yaşandı.
Etiketler : kaza,kar,düzce,anadolu otoyolu,
760668 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/760668.aspx
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