Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gümüşhane’de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı il genelinde etkili oluyor. Kent merkezinde bu saat itibariyle kar kalınlığı 5 santimetreyi aşarken, yüksek dağ geçitlerinde kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı.

Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan en önemli geçitlerden Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana dağı geçidinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Gümüşhane-Trabzon karayolunu kullanmak isteyen ağır tonajlı ve zincirsiz araçlara her iki yönden de izin verilmiyor.

Yağışın başlamasıyla birlikte Karayolları ekipleri bölgede aralıksız kar temizliği ve tuzlama çalışması yapıyor.