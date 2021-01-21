Türkiye’de kışın en sert geçtiği illerden biri olan Ağrı’da bir süredir etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Termometrelerin eksi 28 dereceyi gösterdiği kentte dere ve nehirler buz tutarken, kentin birçok bölgesinde dev buz sarkıtları oluştu. Ev ve iş yerlerinin camları dondurucu soğuklar nedeniyle buz tutarken, vatandaşlar araçlarını soğuktan koruyabilmek için battaniye ile sardı.
Ağrı eksi 28 derece ile yine zirvede
21.01.2021 - 10:19 | Son Güncelleme: 21.01.2021 - 10:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Doğu Anadolu Bölgesi'nde en soğuk il, eksi 28 derece ile yine Ağrı oldu.
Etiketler : Ağrı,
761508 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/761508.aspx
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