Kaza, Arnavutköy Çilingir Mahalllesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki hafif ticari aracın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Defalarca takla atan aracın içerisindeki 3 kişi kazayı yara almadan atlattı. Kazanın yaşandığı bölgede jandarma ekipleri önlem alırken, araçtan çıkarılan 3 kişi sağlık kontrolleri yapılmak üzere hastaneye sevk edildi.
Takla atan araçtan yara almadan kurtuldular
21.01.2021 - 19:40 | Son Güncelleme: 21.01.2021 - 19:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Arnavutköy’de kontrolden çıkarak takla atan ticari araçtaki 3 kişi, kazayı burunları bile kanamadan atlattı.
Etiketler : Arnavutköy,
761645 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/761645.aspx
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