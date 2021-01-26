Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, son dönemde yaşanan sahte alkolden ölüm olayları üzerine çalışmalarına hız verdi. Polis içki imâlathanesine dönüştürülen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 790 şişe sahte içki, 13 bidon içerisinde 390 litre saf alkol, 708 adet sahte bandrol ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Yalova’da sahte alkol operasyonu
26.01.2021 - 15:44 | Son Güncelleme: 26.01.2021 - 16:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yalova'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, 790 şişe sahte içki ve 390 litre saf alkol ele geçirilirken, 2 kişi ise gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Yalova,
762901 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/762901.aspx
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