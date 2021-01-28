Olay öğlen saatlerinde Sakarya Adapazarı ilçesinde bulunan özel bir hastanenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Adapazarı'nda bulunan bir özel hastane önünde kimliği belirsiz bir kişi, yanında taşıdığı silahla 3 kişiye ateş ederek olay yerinden kaçtı. Kurşunların hedefi olan 3 kişi yaralanırken olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 1'i ağır 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, kaçan saldırganın yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Hastane önünde silahlı dehşet: 3 yaralı
28.01.2021 - 12:55 | Son Güncelleme: 28.01.2021 - 12:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde özel bir hastanenin önünde silahla vurulan 1'i ağır toplamda 3 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : hastane,silahlı saldırı,
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