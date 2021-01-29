Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Şahinbey ilçesi Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki ruhsatsız işletmede kumar oynandığını belirledi. Ekipler, işletmeye kamera sistemi kurulduğunu, gelen kişilerin gözetlendiğini de tespit etti. İşletmenin kapılarını koçbaşıyla kırarak içeri giren ekipler, kumar oynayan 11, oynatan 6 ve kurpiyer 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Ekipler, kumar oynamada kullanılan malzemelere el koydu.