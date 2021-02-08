Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Havza ilçe merkezi Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman O.’nun(35) kullandığı 06 APP 709 plakalı buğday yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan sürücü, 112 ekiplerince Havza İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tırda bulunan tonlarca buğday ise yola saçıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.