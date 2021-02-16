Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Emtia Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden canlı yayınla gümrük kaçağı parfümlerin canlı olarak satışının yapıldığının bilgisini aldı. Ekipler bunun üzerine Buca’daki adrese yönelik hemen bir baskın yaptı.

Canlı yayında operasyon

Operasyon sırasında bir kadın, internet üzerinden canlı yayınla gümrük kaçağı ürünlerin satışını yapıyordu. Bu sırada polis ekipleri baskın yaparak kadını yakaladı. O anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı. Adreste yapılan aramalarda; bin 351 adet çeşitli markalarda parfüm, 8 adet kol saati ele geçirildi. Operasyonda Ö.K, E.A, E.Ö, D.A. isimli şahıslar olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı.

El konulan gümrük kaçağı bin 359 adet ürünün yaklaşık piyasa değeri 500 bin TL olduğu ifade edildi.