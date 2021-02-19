Tomarza İlçesine bağlı Cücün Mahallesinde vaka sayısının artmasının ardından Tomarza İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile mahallenin karantina altına alınması ve 10 gün süre boyunca mahalleye giriş-çıkışlarının tamamen yasaklanmasına karar verildi.
Tomarza İlçe Jandarma ekipleri ise mahallenin girişini kapattı.
Vaka sayısı artan köy karantinaya alındı
19.02.2021 - 11:28 | Son Güncelleme: 19.02.2021 - 11:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle Tomarza İlçe hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Tomarza İlçesine bağlı Cücün Mahallesi 10 gün boyunca karantina altına alındı.
Tomarza İlçesine bağlı Cücün Mahallesinde vaka sayısının artmasının ardından Tomarza İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile mahallenin karantina altına alınması ve 10 gün süre boyunca mahalleye giriş-çıkışlarının tamamen yasaklanmasına karar verildi.
Etiketler : covid 19,mahalle,karantina,
768835 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/768835.aspx
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