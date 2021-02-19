Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tomarza İlçesine bağlı Cücün Mahallesinde vaka sayısının artmasının ardından Tomarza İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile mahallenin karantina altına alınması ve 10 gün süre boyunca mahalleye giriş-çıkışlarının tamamen yasaklanmasına karar verildi.

Tomarza İlçe Jandarma ekipleri ise mahallenin girişini kapattı.