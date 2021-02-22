Samsun'un Atakum ilçesi Taflan Mahallesi'nde ikamet eden Adem Kılıç evinin bahçesine aile fertlerinin de yardımıyla kardan ev yaptı. Tek odası bulunan evin içini de ışıklandırıp sandalye koyan Adem Kılıç, kar evde çay içmenin keyfini çıkardı. Kar ev ise yoldan geçenlerin ilgilisini çekti.
Kardan tek odalı ev yaptı
22.02.2021 - 18:07 | Son Güncelleme: 22.02.2021 - 18:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da bir kişi evinin yanına kardan tek odalı ev yaptı.
Etiketler : ev,kardan ev,haberler,
769624 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/769624.aspx
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