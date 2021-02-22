Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun'un Atakum ilçesi Taflan Mahallesi'nde ikamet eden Adem Kılıç evinin bahçesine aile fertlerinin de yardımıyla kardan ev yaptı. Tek odası bulunan evin içini de ışıklandırıp sandalye koyan Adem Kılıç, kar evde çay içmenin keyfini çıkardı. Kar ev ise yoldan geçenlerin ilgilisini çekti.