Türkiye yeniden bahar havasının etkisi altına girmeye başlarken Meteoroloji 18 ili için sağanak yağış uyarısı yaptı. Hava sıcaklığının kuzey, güney ve batıda 3-5 derece artacağını belirten Meteoroloji, bazı bölgelerde ise rüzgarın etkili olacağını bildirdi. İşte son uyarılar…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan on hava durumu raporunda ülke genelinde parçalı bulutlu havanın hakim olacağı belirtildi. Hava sıcaklığının, güney, iç ve batı kesimlerde 3 ile 5 artacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji 18 ilde sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

Bahar havasına rötar! Meteoroloji uyardı, 18 ilde sağanak yolda!

PUS, SİS, YAĞMUR…

Meteoroloji raporunda şöyle denildi;

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Çankırı ve Ordu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

Bahar havasına rötar! Meteoroloji uyardı, 18 ilde sağanak yolda!

HAVA SICAKLIĞI

Yurdun güney, iç ve batı kesimlerde 3 ile 5 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Bahar havasına rötar! Meteoroloji uyardı, 18 ilde sağanak yolda!

RÜZGAR

Genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

18 İLDE SAĞANAK YOLDA

Meteoroloji’nin bugünkü raporunda sağanak yağış beklenen 18 il ise şöyle;

Şehirler Adana Ankara Nevşehir Bolu Düzce Kastamonu Amasya Artvin Samsun Trabzon Erzurum Kars Malatya Van Diyarbakır Mardin Siirt Şanlıurfa

İSTANBUL’DA VAPUR SEFERLERİ İPTAL

Öte yandan İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Şehir Hatları vapur seferlerinde aksamalar yaşandı. Beykoz, Sarıyer, Kadıköy ve Üsküdar bağlantılı birçok hat, ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası