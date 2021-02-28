İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze ilçesinde bir kişinin 210 bin TL değerinde altın ve nakit parasının, kendisini polis olarak tanıtan kişilerce alındığı şikayeti üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan polis, dolandırıcılık olayını 6 adet suç kaydı bulunan A.Ö.’nün işlediğini tespit etti. Şüpheli, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde yapılan operasyon ile gözaltına aldı. Yakalanan şüpheli A.Ö., polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.