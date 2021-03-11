Ardından 10 Şubat’ta Faz-2’ye geçildi. Bu kapsamda ikinci doz aşıların gönüllere uygulanması dün başlandı. İlk dozda hiçbir yan etkiye rastlamadığını belirten gönüllü Soner Akel (37), çalışmalarda yer almaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Üniversitenin rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, bu aşamada 200-250 gönüllüye uygulanacak inaktif aşının Faz-3 çalışmalarına nisan ayının sonunda geçileceğini söyledi.
Yerli aşıda ikinci doz
11.03.2021 - 04:42 | Son Güncelleme: 11.03.2021 - 04:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri Erciyes Üniversitesi (EÜ) tarafından geliştirilen Covid-19 aşı adayı, Faz-1 çalışmalarını başarıyla tamamladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Erciyes Üniversitesi,
773755 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/773755.aspx
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