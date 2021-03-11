Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ardından 10 Şubat’ta Faz-2’ye geçildi. Bu kapsamda ikinci doz aşıların gönüllere uygulanması dün başlandı. İlk dozda hiçbir yan etkiye rastlamadığını belirten gönüllü Soner Akel (37), çalışmalarda yer almaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Üniversitenin rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, bu aşamada 200-250 gönüllüye uygulanacak inaktif aşının Faz-3 çalışmalarına nisan ayının sonunda geçileceğini söyledi.