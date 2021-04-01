Olay Kalburt mevkinde meydana geldi. Belediye ekipleri tarafından Bursa-Ankara yolunda yapılan orta yol refüj çalışmaları sırasında Gökhan B. isimli işçi kafasını kepçeye çarptı. Şiddetli çarpma sonucu talihsiz işçi yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Çalışırken kendisini hastanede buldu
01.04.2021 - 18:21 | Son Güncelleme: 01.04.2021 - 18:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa-Ankara yolunda orta yol refüj çalışmaları sırasında kepçeye kafasını çarpan işçi yaralandı.
Etiketler : iş kazası,haberler,hastane,
779118 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/779118.aspx
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