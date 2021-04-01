Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay Kalburt mevkinde meydana geldi. Belediye ekipleri tarafından Bursa-Ankara yolunda yapılan orta yol refüj çalışmaları sırasında Gökhan B. isimli işçi kafasını kepçeye çarptı. Şiddetli çarpma sonucu talihsiz işçi yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.