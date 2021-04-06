Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kastamonu’nun Pehlivan köyünde ikamet eden Mustafa Duman (32), altı yıl önce sosyal medyadan Ayşe isminde bir kadın ile tanıştı. İki yıl boyunca konuşan çift, 2017’de evlenme kararı aldı. Ancak genç kadının ailesi buna karşı çıktı. Bunun üzerine kadın, Duman’a kaçtı. İkili, resmî nikâhla hayatlarını birleştirdi. İddiaya göre bir gün sonra ailesi, köye gelerek kızlarını İstanbul’a götürdü. Duman, bir daha kendisinden haber alamadığı eşini el broşürleriyle aramaya başladı, televizyonlara dahi çıktı. Bir süre sonra ise evine boşanma tebligatı geldi. O günden sonra hayatı daha da kötüye giden Duman, yaşanılanların geri kalanını şöyle anlattı: Ayşe, ailesi evlenmemize izin vermeyince ‘Mustafa, gel götür beni’ dedi. Kastamonu’ya getirdim. Annesini arayıp gerçeği söyledik, Ayşe, ailesine ‘Rahatım iyi. Sevdiğim adam ile evlendim’ dedi. Ancak ertesi gün ailesi geldi, ‘Kızımız evinden telli duvaklı çıksın’ dedi. Geceyi bizde geçirip sabah evlerine döndüler. İstanbul’a gittiğimde kendilerini bir daha bulamadım. Aylarca eşimi aradım. Bir gün boşanma tebligatı geldi. Dava dört yıldır sürüyor ama mahkeme Ayşe’ye 700 TL nafaka bağladı. Üç gün hapis yattım. İşsiz olduğum için 15 bin TL nafaka borcum birikti. Söz için 20 bin lira, karımı bulmak için de 50 bin lira kredi çekmiştim. Sürekli evime icra geliyor. Şu an hukuki olarak linç girişimi altındayım. Hakkımda açılmış yedi tane dava var. FETÖ’cülükle bile suçlamışlar beni. Beraat ettim ama bu yafta yüzünden işimi kaybettim. Bir gün evli kaldığım kadından dört yıldır boşanamıyorum. Benden ne istiyorlar?