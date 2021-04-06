613 yıllık caminin minaresi böyle yıkıldı...Yeni caminin duvarı var çatısı yok
06.04.2021 - 15:46 | Son Güncelleme: 06.04.2021 - 15:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da 18 ay önce restorasyonuna başlanan 613 yıllık caminin bir ân evvel ibadete açılması isteniyor. Restorasyon çalışmaları 613 yıllık caminin minaresinin restorasyon çalışmaları esnasında yıkılma anı da saniye saniye kameraya yansıdı.
Etiketler : bursa,cami,
780415 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/780415.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER