Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Ataşehir’de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolunda sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet Koçak idaresindeki 34 TC 26 plakalı otomobil aşırı hızla giderken bağlantı yoluna girmek için sağ şeride geçmeye çalıştı. Erkan Uluman hakimiyetindeki 34 TEJ 56 plakalı ticari taksi de sol şeritten sağ şeride geçmeye çalışan hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç yan yattı. O sırada arkadan gelen Bülent Altınkaya idaresindeki 34 TCP 07 plakalı ticari taksi öndeki Erkan Uluman idaresindeki taksiye yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savrulurken, hafif ticari araçta ve takside bulunan yolcular sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri tarafından hafif ticari araçta sıkışan sürücü Ahmet Koçak, arkadaşı Hakan Akay ve ticari takside sıkışan yabancı uyruklu yolcu Najia Ouajıh kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek, çevredeki hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle bağlantı yolu adeta savaş alanına dönerken, kısmi trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının yanı sıra yol bakım ekipleri tarafından yol temizlenerek trafiğe açıldı. Öte yandan, zincirleme kaza drone ile havadan görüntülendi. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

Bir anda oldu

Kazaya karışan taksi sürücüsü Bülent Altınkaya, "Hafif ticari araç bağlantı yoluna girmeye çalıştığı sırada, ticari taksi hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle hakimiyetini kaybederek, diğer şeride geldi. Ben de ilerlerken frene bastım ama geç kaldım. Onlar bir anda kaza yapınca çarptım. Benim aracımda yolcu yoktu ama öndeki ticari takside yolcu vardı" dedi.