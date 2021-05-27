Adana'da zehir tacirlerine geçit vermemek için gece gündüz çalışan güvenlik güçleri, başarılı operasyonlarına bir yenisini ekledi. Ekipler, Adana Büyükşehir Belediyesi Merkez Otogarı'na taksiyle uyuşturucu getirileceği yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine çalışma başlatıldı, araç takibe alındı. Otogara giren taksi, burada durduruldu. Araçta yolcu olarak bulunan M.N'nin üzerinde 7.370 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Zanlı gözaltına alındı.
Ekmek arası uyuşturucu! Zehir tacirlerinin bu sefer başvurdukları yöntem herkesi şaşkına çevirdi. Mahalle bekçilerinin dikkati sayesinde ortaya çıkan olayda tacirlerin ekmeği kullanması pes dedirtti.
İstanbul ve Ankara'da uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı var İstanbul ve Ankara merkezli uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
1,5 ton uyuşturucunun ele geçirildiği Onur operasyonunda 6 kişi tutuklandı Türk güvenlik güçlerinin uluslararası sularda düzenlediği 'Onur Operasyonu'nda ele geçirilen 1.5 ton esrarla ilgili 6 kişi tutuklandı.
Ekmek arası uyuşturucu! Zehir tacirlerinin bu sefer başvurdukları yöntem herkesi şaşkına çevirdi. Mahalle bekçilerinin dikkati sayesinde ortaya çıkan olayda tacirlerin ekmeği kullanması pes dedirtti.
İstanbul ve Ankara'da uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı var İstanbul ve Ankara merkezli uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
1,5 ton uyuşturucunun ele geçirildiği Onur operasyonunda 6 kişi tutuklandı Türk güvenlik güçlerinin uluslararası sularda düzenlediği 'Onur Operasyonu'nda ele geçirilen 1.5 ton esrarla ilgili 6 kişi tutuklandı.