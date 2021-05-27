Adana Büyükşehir Belediyesi Merkez Otogarı'na taksiyle uyuşturucu getirileceği yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine çalışma başlatıldı, araç takibe alındı. Otogara giren taksi, burada durduruldu. Araçta yolcu olarak bulunan M.N'nin üzerinde

İstanbul ve Ankara'da uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı var İstanbul ve Ankara merkezli uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.