Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman S.’nin yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile virajı alamayarak yaklaşık takla atmaya başladı. Yol kenarında bulunan tarlaya devrilen sürücü ile birlikte isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

İLK MÜDAHALEYİ SÜRÜCÜLER YAPTI

Kazaya ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer sürücüler yaptı.

Vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılan yaralılara ilk müdahaleyi 112 ekipleri tarlada yaptı.

Daha sonra sedyelere alınan yaralılar diğer sürücülerinde yardımı ambulanslara alınarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar.

16 yaşında piyango kazandı, 23 yaşında öldü İngiltere'de16 yaşındayken piyangodan 390.643 sterlin (4.777.000 TL) kazanan genç, 23 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm sebebi açıklanmayan gencin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Doktor kaza yaptı, araçtan inip yaralılara yardım etti TEM Otoyolu üzerinde zincirleme kaza meydana geldi. Üç aracın karıştığı kazaya dahil araçlardan birinde yer alan doktor, olay yerindeki yaralılara müdahale etti.