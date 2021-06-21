Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Jandarma Özel Harekât Uzman Çavuş H.D. evide başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Feci olay, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’ndeki Mehmet Eren Apartmanı’nda meydana geldi.
Eve çilingirle giren arkadaşları şoke oldu
Jandarma Özel Harekât Uzman Çavuş H.D.’yi telefonla arayan arkadaşları ulaşamayınca paniğe kapıldı. Daha sonra soluğu H.D.’nin evinde aldılar ama çaldıkları kapıyı açan olmadı. Kapının açılmaması üzerine daha da telaşa kapılan arkadaşları eve çilingir çağırdı. Çilingir yardımıyla içeriye giren arkadaşları H.D.’yi başından silahla vurulmuş olarak hareketsiz halde görünce şoke oldu.
Yanında tabanca bulundu
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede uzman çavuşun hayatını kaybettiği öğrenildi. Yanında bulunan tabanca ise dikkat çekti. H.D.’nin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Jandarma Özel Harekat Uzman Çavuş başından vurulmuş halde bulundu
Jandarma Özel Harekat Uzman Çavuş evinde arkadaşları tarafından başından vurulmuş halde ölü bulundu
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Jandarma Özel Harekât Uzman Çavuş H.D. evide başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Feci olay, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’ndeki Mehmet Eren Apartmanı’nda meydana geldi.
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