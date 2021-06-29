Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Su borusu taşıyan Ersoy B.'nin (55) kullandığı 35 PY 239 plakalı özel bir şirkete ait su borusu yüklü kamyonun, Selendi ilçesinin Yukarı Tefen Mahallesi Dolaydamları mevkiinde yokuş aşağı inerken freni patladı. Sürücü kamyonu durdurmak için yol kenarındaki toprak zemine çarparak durdurdu.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Araç hurdaya dönerken, şoför ve yanında bulunan Numan Ramazan Uysal (22), kendi imkanlarıyla araçtan yaralı olarak çıktı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 ekiplerince 2 ambulans ile Selendi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavileri yapılan iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

FELAKETİ BÖYLE ÖNLEDİ

Freni patlayan kamyonun şoförü, aracı toprak yığınına çarparak durdurması olası bir felaketi de önlemiş oldu.

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