Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pelin A. idaresindeki otomobile, Emrullah S.Ç. idaresindeki 67 LG 288 plakalı motosiklet çarptı. Motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, otomobilin sol arka çamurluğuna çarptı.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Motosiklet sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Caddede trafik bir müddet kontrollü olarak sağlanırken olay yerine gelen polis ekipleri tarafından rapor tutuldu. Motosiklet sürücüsünün ehliyetsiz olmasından dolayı idari işlem uygulandı.

Kazayı karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Tır kaza yaptı, balyalar etrafa saçıldı Şanlıurfa’da tırın devrilmesi sonucu saman balyaları etrafa saçıldı. Kazayı sürücü yara almadan atlattı

İzmir'de feci kaza: 1 kişi öldü, 17 tarım işçisi yaralandı İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen ve üç aracın karıştığı trafik kazasında, traktör sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, 17 tarım işçisi kazayı ucuz atlattı.